台風10号は週末に三重県に最接近する可能性があります。今夜から30日午前中にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。津地方気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高波・暴風に警戒するよう呼びかけています。台風10号は29日午前8時ごろに、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸。現在、九州北部地方をゆっくりとした速さで北上していています。三重県には9月1日から9月2日