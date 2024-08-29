29日は、交通機関の運転見合わせや商業施設の休館などが相次ぎましたが、各機関の30日の動きを見ていきます。 まずは交通機関です。 JR九州は西九州新幹線や九州新幹線、県内の在来線のいずれも始発から運転を見合わせます。 長崎電気軌道や島原鉄道、松浦鉄道も始発から運転を見合わせます。 長崎バス、県営バス西肥バスは路線バス、高速バスともに運転を見合わせます。 これらの交通機関では一部の路線