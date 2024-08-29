大手電力10社と大手都市ガス4社は29日、9月使用分（10月請求分）の電気・ガス料金を発表した。電力8社とガス全社で前月に比べて値上がりする。燃料の液化天然ガス（LNG）などが上昇したため。電気料金（国の認可が必要な規制料金）は、平均的な家庭でみると、8社で11〜78円上がる。燃料価格の変動は自動的に反映されるが、関西、九州はすでにその上限に達しているため、前月と同額となった。ガスは4社で54〜69円上がる。