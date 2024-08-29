運行が始まった大雄山線のオレンジトレイン＝２９日、小田原市内小田原市と南足柄市を結ぶ伊豆箱根鉄道大雄山線で、車体をオレンジ色に塗った電車「オレンジトレイン」の運行が２９日から始まった。小田原市の魅力を発信しようと地元特産のかんきつ類の色をイメージしたという。２０２５年の開業１００年に向けた取り組みで、車体の前面と側面の帯部分を従来の青色から変更した。特別電車は沿線の大雄山最乗寺をイメージした朱