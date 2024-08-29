ギャルメディア『nuts』のモデルを務める“せいせい”こと田向星華が、19日までに自身のエックスを更新。自身のメイク前後の姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「ハンペンみたいな顔から、AIになるまで」ギャルモデル、大胆な“グラビア”姿（19枚）普段からエックスやインスタグラムにて、グラビアのオフショットや、水着姿、スタイル抜群の私服姿を披露している田向。18日に公開した幼少期ショットは、