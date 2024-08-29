あのの初となる写真展「あの在処 Photo Exhibition Photographed by KOTORI KAWASHIMA」が、東京・伊勢丹新宿 本館2階 センターパーク ザ・ステージ＃2にて9月11日より開催される。【写真】新潟県佐渡島で写真家・川島小鳥が撮影！『あの写真集あの在処』先行カット本展は、彼女の「いま」を見つめる、5年ぶりの写真集『あの在処』（小学館）発売を記念して開催。写真集未掲載の作品を含む43種類の作品を展示販売する。展