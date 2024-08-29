女性アイドルグループ「#2i2」メンバーの天羽希純が、29日までにエックスを更新。自身の学生時代について語ると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「話す友達いなくて」グラビア話題のアイドル、大胆な“グラビア”姿など（24枚）抜群のスタイルを活かしてグラビアでも活躍している天羽。普段からSNSにて、グラビアや水着姿を披露しており、話題を集めている。昨日は、「もう寝るので最後にここ数年で地味に嬉しかった