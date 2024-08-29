タレントの柳原可奈子が29日にインスタグラムを更新。娘のために資格を取得したことを報告すると、ファンから称賛が相次いでいる。【写真】合格認定証を披露する柳原可奈子柳原は「介護食アドバイザーの資格を取得しました」とコメントし、合格認定証を手に笑顔を見せるセルフィーを投稿。資格取得の理由を「主にご高齢の方の食事について学ぶ資格ですが、摂食嚥下障害がある長女の生活に何か役立つのではと思い勉強を始めまし