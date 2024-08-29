【フェスティバトル】 8月30日16時以降 サービス開始予定 コロプラは、スマートフォン向けチーム対戦アクションバトルゲーム「フェスティバトル」において、サービス開始日時を8月30日16時以降に延期すると発表した。 「フェスティバトル」は、コロプラの「白猫プロジェクト NEW WORLD'S」やMIXIの「モンスターストライク」などのキャラク