主食用米の在庫（６月末時点）が、１９９９年（平成１１年）以降で最も少なくなり、全国各地で米が売り切れる問題が起きている。農林水産省関係者などによると、米不足の要因は新潟や秋田など日本海側の主要な産地で、去年の日照不足や猛暑などが影響して米の収穫量が低下したからだという。さらに、政府が８月８日、「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」を発表した後、「米の売り上げが伸びたとの声が流通各社に寄せら