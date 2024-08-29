白鳥神社提供境内の様子（東かがわ市・29日午後5時45分ごろ） 高松地方気象台は午後6時28分、香川県に「線状降水帯発生情報」を発表しました。 線状降水帯によって非常に激しい雨が降り続いていて、命に危険が及ぶ土砂災害や浸水、河川の洪水など災害の発生する危険度が急激に高まっています。