東京時間18:14現在 香港ハンセン指数 17786.32（+93.87+0.53%） 中国上海総合指数 2823.11（-14.32-0.50%） 台湾加権指数 22201.85（-168.81-0.75%） 韓国総合株価指数 2662.28（-27.55-1.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8045.13（-26.31-0.33%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81796.13（+10.57+0.01%） ２９日のアジア株は、まちまち。米半導体大手エヌビディアが決算発表後に時間外取引