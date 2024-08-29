欧州株上げ幅拡大、独各州のインフレ鈍化を好感 東京時間18:25現在 英ＦＴＳＥ100 8368.10（+24.25+0.29%） 独ＤＡＸ18899.09（+116.80+0.62%） 仏ＣＡＣ40 7627.64（+49.97+0.66%） スイスＳＭＩ 12411.25（+62.55+0.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:25現在 ダウ平均先物SEP 24月限41388.00（+210.00+0.51%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5616