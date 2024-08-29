気象庁HPからABEMA TIMES

徳島と香川に線状降水帯が発生 災害の危険度が急激に高まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 気象庁は18時28分に徳島県香川県に対し顕著な大雨に関する情報を発表した
  • 線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まっている
  • 避難情報を確認し、直ちに安全な場所に避難するようにしてくださいとした
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