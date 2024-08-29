人気インフルエンサーのゆりにゃ（24）が28日、SNSを更新。スタイル抜群な水着姿を披露し、多くの反響が寄せられている。【映像】約18kg減量 ゆりにゃのスタイル際立つ水着姿（複数カット）身長162cm、体重40.5kg、9歳児ほどのサイズだというウエスト50.7cmの“異次元のスタイル”が注目を集めているゆりにゃ。2022年7月4日に更新したXで「57 kg→39.5 kg -17.5 kg ゆりか、元々劣等感の塊で自分に自信がなかった。常に容貌