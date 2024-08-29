気象庁は、午後6時28分、香川県で、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていると発表しました。 【写真を見る】香川県で線状降水帯による非常に激しい雨「命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まる」 命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。