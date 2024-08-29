IGRいわて銀河鉄道が2024年10月27日(日)出発の日帰りツアー「IGR副本線ほぼ走破号」を企画しました。8月30日(金)10時から、ホームページで参加申込を受け付けます。列車の折返しや後続列車の退避、車両の入換を行うための「副本線」を走行する珍しいツアーで、IGRとしては初の企画。IGR線内の副本線は滝沢、好摩、岩手川口、いわて沼宮内、奥中山高原、小鳥谷、一戸、二戸、金田一温泉の各駅に設置されており、今回のツアーでは小