横浜FC29日、横浜FCユース所属のFW前田勘太朗(17)とプロ契約を締結したと発表した。東京都出身の前田は、横浜FCジュニアユースを経て、同ユースに昇格。プロ契約締結にあたり、クラブを通じて次のように喜びと意気込みを語った。「17歳という年齢でプロとしてのキャリアをスタートする機会を与えてくれたチームには感謝しかありません。ここからは、自分のプレーを見た人が心躍るくらいワクワクし、応援することが誇らしい気分