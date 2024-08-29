2024年8月31日（土）午後6時30分〜9月1日（日）午後8時54分放送の日本テレビ「24時間テレビ47」。先日情報解禁の両国・国技館でのボーダーレス・ダンスパフォーマンス企画に、「Newsweek〜世界が尊敬する日本人100」に選出された、振付家としても活躍中のTAKAHIROが構成・演出＆ダンサーとして参加。さらにBTSやKing & Princeの振付を手掛け、自身もダンサーとして世界中で活躍するRIEHATAがダンサーとして参加することが決定