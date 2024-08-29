猫と一緒に過ごす毎日は、驚きと癒しの連続！ 飼い主のフータにとってキュルガは、言葉は交わせなくても、触れあうだけで通じ合える“最高の相棒”です。机の上に乗ってきたり、腕にしっぽを巻き付けてきたり、顔を舐めてきたり…ふと見せる表情や仕草、予想外の行動に思わず釘付けになる――。猫のキュルガと過ごす、何気ない日常を描いた大人気猫マンガ第6弾『夜は猫といっしょ 6』をお楽しみください！※本作品は『夜は猫