台風10号の物流への影響です。ヤマト運輸は29日終日、沖縄県と鹿児島県の奄美地方を除く九州全域、高知県の一部で営業所を休業し、集荷や配送を中止しています。佐川急便は、沖縄県を除く九州全域で集荷や配送を停止していて、今後、四国・中国・近畿地方でも停止の可能性があるとしています。日本郵便は30日、沖縄県を除く九州全域と、徳島県、愛媛県、高知県、山口県にある全ての郵便局で、窓口業務や配達など全ての業務を休止し