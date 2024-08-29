タレントの山田邦子が２９日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。自民党総裁選候補者の「裏の顔」を書いた記事を扱った際に、ＭＣのふかわりょうから「邦子さんは、芸能人の裏の顔や素顔で驚いた人は？」と聞かれ、「仁鶴さん。怖かった最初会った時」と、落語家の故笑福亭仁鶴さんの名前を挙げた。「関西に行って、番組に出させてもらおうと思って、（楽屋に）挨拶に行ったら、ドアがちょっと開いてて、着替えを