フリーアナウンサーの笠井信輔（６１）が２９日、東京・三越劇場で行われた舞台「リア王２０２４」のプレビュー公演に、主演の横内正（８３）、一色采子（６５）、大沢逸美（５８）、浜崎香帆（２７）、大鶴義丹（５６）らと登場した。同公演は、主演の横内が上演・台本、演出を手がける舞台で、この日から９月２日まで同所で全６回公演を予定。今回が舞台初挑戦となった笠井アナは、横内について「戦っている５分間の騎士の皆