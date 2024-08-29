TBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）が25日に放送され、阪神でプレーする、ある選手のルーチンがサラリと明らかになる場面があった。この日は今月100周年を迎えた甲子園球場を特集。高校球児や阪神の聖地を支える「阪神園芸」のスタッフら“現場”を8カ月にわたって密着した様子をオンエアした。そのなかで、深夜から早朝までスタンドに残された大量のゴミを手作業で片づけていく総勢40人の清掃スタッフの姿も紹介された。