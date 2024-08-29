29日に九州南部に上陸した台風10号は、強い雨や風によって九州各地に爪痕を残した。台風の勢力は衰えているものの、依然として進むスピードは遅く、影響が長引く地域では今後も被害が広がる恐れがある。【写真】突風で…？電線にからみつく建物の屋根のような物体「家が横揺れし、10秒ほど続いたので、最初は地震かと思った。その後、ドーンという激しい音がして、ガシャンと何かが割れる音がした」。宮崎市で28日夜の突風の被