タレントのやす子が２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。台風１０号の上陸により実施が危ぶまれている、３１日から９月１日にかけて放送の日本テレビ系「２４時間テレビ４７」内でのチャリティーマラソンへ向けて前向きな意欲を示した。やす子はＸで「ランナーの夜ご飯鮭のホイル焼きとフルーツポンチ」とし、この日の夕食を公開。「ヒルナンデスでいただいたＢＲＵＮＯで作りました！ありがとうございます」とし、「フ