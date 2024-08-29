小泉進次郎氏は国民の人気はNO.1だが…9月12日の告示を前に、自民党総裁選（9月27日投開票）の対立構図がほぼ、固まってきた。「すでに小林鷹之前経済安保相、石破茂元幹事長、河野太郎デジタル担当相が立候補を表明していますが、今後、茂木敏充幹事長、林芳正官房長官、小泉進次郎元環境相、高市早苗経済安保相が相次いで立候補表明するものと確実視されています。総裁選はこの7人を軸にして進められるでしょう」（政治担当記