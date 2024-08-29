第1日、7アンダーで暫定首位に立った河本力＝富士桜CCフジサンケイ・クラシック第1日（29日・山梨県富士桜CC＝7424ヤード、パー70）降雨によるコースコンディション不良のため、38人が競技を完了できずサスペンデッドとなった。順位は全て暫定。ツアー3勝目を目指す24歳の河本力が8バーディー、1ボギーの63をマークして首位に立った。1打差の2位にショーン・ノリス（南アフリカ）が続いた。宮里優作、蝉川泰果らが68で回り、昨