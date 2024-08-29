東海道新幹線は大雨の影響で、29日午後6時現在、一部区間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、東海道新幹線は大雨により、新富士から掛川の間で現在運転を見合わせています。これにより、上りは新大阪から東京の間で、下りは東京から京都の間で運転を見合わせているということです。30日は三島と名古屋の間で、始発から終日運転を見合わせます。また、山陽新幹線は30日の始発から終日、広島−博多の間で計画運休を行い