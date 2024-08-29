サリバン米大統領補佐官（左）と握手する中国の習近平国家主席＝29日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京、ワシントン共同】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）は訪中最終日の29日、中国の習近平国家主席と会談した。中国外務省が発表した。中国軍の最高指導機関、中央軍事委員会の制服組トップ張又キョウ副主席とも協議し、定期的な軍事対話の重要性を確認した。27〜28日の王毅外相との戦略対話では数週間以