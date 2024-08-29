【AFP＝時事】非常に強力な台風10号（アジア名：サンサン、Shanshan）が29日早朝、最強クラスの勢力で九州に上陸した。各地で洪水や土砂災害のリスクが高まっている。台風の影響により各地で鉄道が運休し、空の便の欠航が相次いでいる。宮崎市は、これまでに25人が負傷と発表。建物約200棟が損壊し、市内にはがれきが散乱している。NHKによると、九州ではこれまでに59人が負傷。また鹿児島県沖で船が沈没し、1人が行方不明に