台風10号により、通信や物流への影響が続いています。NTTドコモなど通信大手4社では、28日までは鹿児島県を中心に通信サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生していましたが、29日は長崎県や熊本県、大分県、宮崎県の一部地域でも通信障害が起きています。また物流では、日本郵便が沖縄県を除く九州全域で郵便局のすべての業務を休止しているほか、ヤマト運輸と佐川急便でも沖縄県を除いた九州全域で集配業務を停止