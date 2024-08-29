[北京 ２９日 ロイター] - 中国国防省の呉謙報道官は２９日の定例記者会見で、南シナ海を巡るフィリピンとの意見相違の解決に尽力するとしつつ、忍耐には「限界がある」と述べた。また、米国の支援がフィリピンの「無謀な挑発行為」を助長しているとの認識も示した。