グッズ『魔法の天使クリィミーマミ コンパクトカセットプレーヤー』および、カセット『魔法の天使クリィミーマミ 80’s on CASSETTE』が11月3日のレコードの日にリリースされることが発表となった。◆魔法の天使クリィミーマミ 画像東洋化成主催のアナログ盤の催事＜レコードの日 2024＞は2016年より毎年開催され、2024年で10回目を迎える。徳間ジャパンコミュニケーションズからはLPやEPなど全11タイトル(販売元ローソンエンタテ