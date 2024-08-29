大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）を前に、横綱審議委員会による稽古総見が２９日、国技館内の相撲教習所で行われた。大関・豊昇龍（立浪）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）らと１６番の相撲を取った。最初は小結・大栄翔（追手風）を指名し、もろ差しから寄り切った。琴桜との三番稽古（同じ相手と続けて取る）では、最初の手合わせで寄り切り。だが、もろ差しを許し、一気に寄りきられる場面もあり５勝６敗。「６敗か