香川県東かがわ市付近では、今日29日午後6時10分までの1時間に約90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。香川県東かがわ市付近で猛烈な雨香川県では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、香川県東かがわ市付近では、今日29日午後6時10分までの1時間に約90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の