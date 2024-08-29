習近平主席、サリバン米大統領補佐官と会見29日、サリバン米大統領補佐官（左）と握手を交わす習近平国家主席。（北京＝新華社記者/李学仁）【新華社北京8月29日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は29日午後、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）と北京の人民大会堂で会見した。