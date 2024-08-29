中国インターネット文明大会、四川省成都市で開催28日、2024年中国インターネット文明大会で基調講演を行う李書磊氏。（北京＝新華社記者/張領）【新華社北京8月29日】2024年中国インターネット文明大会が28、29両日、四川省成都市で開催された。李書磊（り・しょらい）共産党中央政治局委員・中央宣伝部長が出席し、基調講演を行った。