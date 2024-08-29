KARAのメンバーであるク・ハラさん（当時28歳）の死去後、ハラさんの実兄であるク・ホインさんが育児放棄した実親に、遺産相続をさせないようにする〝ク・ハラ法〟立法を請願。これについて28日午後、与野党はソウル汝矣島（ヨイド）で第417回国会（臨時国会）第2回本会議を開き、賛成284、反対0、棄権2で同法を可決した。 【写真】今年、日本でリリース＆ライブ活動を再開したKARA 韓国メディアに