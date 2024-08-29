女優のいとうまい子（60）が29日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平投手（30）が42号本塁打を放ったオリオールズ戦を現地観戦したことを明かした。ドジャースは28日（日本時間29日）に本拠でオリオールズと対戦。大谷は「1番・DH」で出場し、初回の第1打席で3試合ぶりの本塁打となる42号を放った。この日は大谷と愛犬・デコピンの首振り人形（ボブルヘッド）が先着4万人に配布される日で、朝から球場は長蛇