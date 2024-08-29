プロレスラー・ジャガー横田（63）の夫で、医師・木下博勝氏（56）が29日までに家族のYouTubeチャンネルを更新し“お財布事情”について語る場面があった。ファンミーティングの模様を伝える動画。そこで「木下家の家計はどういう感じですか?先生のお給料の管理は、ジャガーさんがしているのですか?」という質問が寄せられた。これに木下氏が「一応、開業医ですから」というと、ジャガーは「別々ですね。お互いの給料は知り