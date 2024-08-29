「プレバト！！」で人気の俳人・夏井いつき氏。キャスターの有働由美子氏との対談で、「毒舌」とも呼ばれる番組での指導について語った。有働氏が持参した俳句への講評は、いかに？【画像】夏井氏は、有働由美子氏の作った俳句を採点した◆◆◆怒鳴り合ってきたのでノドが痛い……有働今日は『プレバト!!』（TBS系）の収録後に駆けつけて下さって、ありがとうございます。夏井梅沢（富美男）のおっちゃんと、相変わらず怒