青森県弘前市の百貨店「中三」は29日、青森地裁弘前支部に破産を申し立て、破産手続きの開始決定を受けたと発表した。負債総額は約9億円。1896年創業。東北を中心に店舗を展開して1998年には約415億円を売り上げたが、郊外型ショッピングセンターとの競争激化で経営が悪化。岩手県の盛岡店などを閉店し、青森県内に絞って営業した。2015年には投資ファンドをスポンサーに再建を図ったものの、新型コロナウイルスなどの影響で