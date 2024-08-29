「僕らがアメリカを旅したら」 旅専門チャンネル「旅チャンネル」で、9月1日(日)から、人気男性声優たちが日本を飛び出しアメリカを旅するバラエティ番組「僕らがアメリカを旅したら」を放送開始する。＜2019年に製作・放送された旧作品です＞人気男性声優たちが日本を飛び出しアメリカへ！人気グルメや話題のスポットなどを彼らと⼀緒に楽し んでみませんか？？人気声優の下野紘と梶裕貴は、エンタメの本場と大自然を