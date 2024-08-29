29日朝、鹿児島県に上陸した台風10号は、週明けにかけて日本列島を、縦断するおそれがあります。大雨や暴風などに長い時間、厳重な警戒が必要です。台風10号に伴う停電の情報です。九州電力によりますと台風の影響に伴い、大規模な停電が発生しています。29日午後4時半現在、鹿児島県でおよそ17万2250軒の停電が発生しているほか、宮崎県でおよそ1万1880軒、熊本県でおよそ1万1480軒、そのほか福岡県、佐賀県、大分県、長崎県も合