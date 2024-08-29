徳島県が8月29日に発表した、新型コロナウイルスの感染状況です。先週一週間、徳島県指定の37の医療機関では、前の週より95人多い、413人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。1医療機関当たりの平均は11.16人で、4週ぶりに増加しました。定点報告数が基準である10人を上回ったため、徳島県は、県民への注意喚起メッセージを、感染対策に関しては「注意」から「警戒」に引き上げました。また医療機関にかかる負荷の