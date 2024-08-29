強い台風10号は、29日朝、鹿児島県に上陸しました。迷走を続ける中、石川県内には週明け9月2日ごろに最も近づくとみられ、地震の爪痕が残る能登でも住民らが警戒を強めています。強い台風10号は、29日午後5時には長崎県雲仙市付近にあるとみられ、ゆっくりとした速さで北に進んでいます。中心付近の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は30メートルで、県内への最接近は当初より大幅に遅れ、週明け月曜日ごろとみられます。午前11時