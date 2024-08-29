財務省は来年度予算の概算要求で、国債費として28兆9116億円を計上したと発表しました。想定金利の引き上げで利払い費が膨らみました。8月末のあすに締め切られる来年度の概算要求で、財務省の要求額は30兆7576億円となりました。このうち国債費は28兆9116億円となっていて、今年度予算をおよそ1兆9000億円上回っています。国債費のうち大きく膨らんだのは利払い費です。日銀の金融政策の変更による金利の上昇に備え、財務省は国債