台風から離れた東京都内などでも、夕方になって激しい雨が降っているところがあります。世田谷区では大雨と洪水警報も発表されています。午後4時半ごろの東京・世田谷区の二子玉川駅前の様子です。世田谷区内では午後5時半ごろに、大雨と洪水警報が発表されています。台風10号から離れた関東などでも、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、雷を伴った激しい雨の降っているところがありま