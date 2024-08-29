ヘッドウェア＆アパレルブランドの「NEW ERA（ニューエラ）」が、人気ビスケット菓子「たべっ子どうぶつ」とコラボレーション。パッケージに登場するアニマルキャラクターやロゴを取り入れた、キャップやウェアなどが登場します。注目のコラボレーションは、9月5日（木）よりNEW ERA STORE全店とニューエラ公式オンラインストアにて販売がスタート。秋冬コーデに、かわいいアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか？「NEW ERA